中国军费增幅约7% 低于舆论期望

（联合早报网讯）中国军费今年将以29年来最小的幅度增加，军费总额将首次突破万亿元人民币（2043亿新元）大关。中国全国人大会议新闻发言人傅莹今天透露，中国2017年的国防预算增幅是7%左右，国防费占国内生产总值（GDP）的比重是1.3%左右。

傅莹今天是在全国人大会议开幕前夕的人大记者会上回答外媒提问时透露上述数字。确切的国防预算，将由明天公布的政府工作报告揭晓。

美国白宫周一（2月27日）宣布，美国总统特朗普将要求把国防预算开支上调至6030亿美元（8505亿新元），增幅近10%。在美国新政府外交政策不明朗，中国又可能在南中国海、东海及台海面临安全挑战的背景下，近来有中国舆论呼吁把中国军费增幅重新提高到双位数。今年7%左右的增幅，显然低于这些舆论的期望。

中国军费增幅2016年为7.6%，2010年为7.5%。除今年、2016年、2010年之外，中国军费自1988年以后都是双位数增长。1988年，中国军费增长为3.81%。

傅莹今天解释，中国政府是根据国防建设的需求和经济发展水平来确定国防费的规模。中国经济去年增长6.7%，经济分析员估计今年增长将低于去年。

全国人大代表、中国军事科学院国防政策研究中心主任陈舟少将今天在国新办记者会上说，7%左右的增幅是“非常适度、合理的，也是比较稳健可持续的”。

他解释，今年国防费的增长主要用于支持国防和军队的改革，加大装备的更新换代力度，改善基层部队的训练及生活环境，培养高素质的军事人才，以及支持军民融合深度发展。

中国军费预算去年是9543.54亿元人民币（1952亿新元），今年的预算若增长约7%，按计算将达约1.0211万亿元人民币，首次突破万亿大关，总额全球仅次于美国，但还是不及美国军费的四分之一。

傅莹说：“美国恐怕还是担心中国从能力上赶上或者超过美国。实际上中国作为一个发展中国家，跟美国在能力上差距是很大的，但是中国的军队发展建设是要继续下去的，这是我们保卫国家主权、安全的需求。”

她也说，军队与军队之间是否构成威胁或对彼此怀有戒心，关键在于彼此的战略意图，是要追求共同安全还是排他性的安全。她强调，中国国家主席习近平提出的中国理念是维护共同安全。

傅莹也指出，中国军费占GDP的比重不及其他国家高。北约提出要成员国把国防费占GDP比重提高到2%，而中国今年的国防费占GDP比重只是1.3%左右，这也是中国近年一直处在的水平。

根据瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所2016年国防费负担数据，中国国防费支出占GDP的比例不仅远低于美国、俄罗斯等大国4%的比例水平，也低于2.4%的世界平均水平。

傅莹谈到南中国海课题时说，南中国海的局面趋于缓和，未来形势如何发展要看美国的意图，美国在南中国海的活动具有一定的风向标意义。她也指出，根据英国伦敦金融城的信息，南中国海没有被列为高危地区，没有大型国际保险公司对途经南中国海的航船、商船增加保费，这显示南中国海航行是安全和自由的。