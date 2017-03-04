李正哲声称冤枉 遭马国威胁

（联合早报网讯）涉及金正男案的朝鲜男子李正哲被马来西亚驱逐出境后，今天凌晨抵达北京。他在朝鲜驻华使馆发表声明说，自己是被冤枉的，并指责马方伪造证据，还以家人的安全来威胁他。

李正哲（47岁）飞到北京是要转机前往平壤。他今天凌晨2时45分左右在朝鲜驻华使馆内，隔着两米高的篱笆向使馆外的大批中外媒体发言，历时约15分钟。这是李正哲被捕并获释后，首次就此案公开发言。

据《联合早报》现场录音，李正哲用朝鲜语声称，他被马国警方“抹黑”，所有证据都是“捏造”的。

他称，警方向他出示了手机通话记录和包着毒药的纸等“伪造”证据，还拿出他的全家福威胁他说，如果不认罪，其妻儿都将被捕入狱，“只要认罪就能在马来西亚好好生活下去”。

李正哲一度哽咽，并激动地宣称：“这是阴谋！为了毁损共和国（指朝鲜）地位而策划阴谋！他们想要给我蒙上虚假的证据后，背叛祖国，让我抹黑共和国的尊严。”

李正哲对马国警方的指控，势必让已陷入低谷的马朝关系再受到新一轮的考验。马国和朝鲜已就金正男案多次正面交锋，马国副首相阿末扎希昨天还警告朝鲜大使姜哲，如果继续抨击马国，将会付出“沉重代价”。

马国警方早前的消息指，机场闭路电视拍摄到一辆载送已逃出马国的朝鲜籍嫌犯的轿车及车牌，经调查后发现其车主是李正哲。不过，李正哲接受警方盘问时声称他的车子早已失窃，他也坚称自己不认识四名主嫌及两名女嫌犯。

由于警方仍未找到上述车子，四名在逃主嫌也还没落网，警方因此没有证据证明李正哲涉案，昨天将他释放。

李正哲今天重申，案发时，他并没有在现场，他的车也“不可能在那里”。

至于外界传说他是化学专才，李正哲只说，他在吉隆坡从事肥皂原料贸易。

李正哲是在昨天傍晚7时左右在两名朝鲜大使馆官员陪同下，乘搭马航MH360航班离开吉隆坡，飞往北京，班机今天凌晨1时左右抵达北京首都国际机场。

李正哲约50分钟后在警察的保护下步入抵境大厅时，守候多时的50多名记者一窝蜂涌上前拍摄采访，现场一片大乱。李正哲身边的护卫粗暴地推挤媒体记者，最终成功将他护送离开现场。

李正哲一小时后现身朝鲜驻华大使馆接受媒体采访，在为自己喊冤的同时，也不忘歌颂党和国家。

他表示，入狱期间“真的很痛苦”，但他时刻提醒自己作为“共和国的公民，不能被屈服”，就有了坚持下去的信心。

李正哲激动地说：“党给我穿、给我东西、养我长大，因为有党，我这半个月才不会受骗上当。”

“我心里总是唱着歌，‘那条小溪流到哪里？流到辽阔的朝鲜。我的心流到哪里？我的心流到将军星那边！’我一天唱数十遍，才克服了难关。”

李正哲今天下午4时原订于朝鲜大使馆举行第二场记者见面会，但记者会在开始前的15分钟突然宣布取消。朝方并没有给出任何理由。

据本报了解，李正哲目前还在北京，下一趟从北京飞往平壤的航班是在本周二（7日）中午12时55分。

另一方面，赴华访问的朝鲜外务省副外相李吉成，今天结束访问回返平壤。

朝方积极发布消息

朝鲜一次又一次不顾国际社会的批评与制裁进行核试验和导弹试射，我行我素的色彩素来鲜明。

但有迹象显示，在金正男案上，朝鲜在宣扬自己的声音时不遗余力。

据《联合早报》了解，此次李正哲过境北京，朝鲜驻华使馆，联同朝鲜中央通讯社和朝鲜《劳动日报》驻京记者，都积极向在京的中外媒体和他国使馆人员“爆料”、发送消息，以确保有更多媒体报道李正哲对马来西亚的指责，传达朝方立场。

有媒体告诉本报，一向行径神秘的朝方人员，这次却主动通过微信通知他李正哲的行踪，以及举行记者见面会的时间等，让人感到惊讶。

朝鲜是全球最隐蔽的国家之一，外国记者需获准才能进入朝鲜采访。目前，美联社和法新社是少数获准在平壤设立办事处的外媒。