政协委员：学校教育时间过长 中学阶段应减两年

（联合早报网讯）“我带过很多博士研究生，毕业后一般都29岁、30岁了，这个年龄太大了。”昨日，记者从全国政协委员、中国工程院院士石碧处了解到，他拟提交提案，建议义务教育加高中阶段学制应减少两年，硕士、博士研究生阶段也减少两年。这样大学本科生能够早两年毕业，博士研究生可以早四年毕业。“如此，我觉得对学生、家庭、社会都是有好处的。”

据成都商报报道，石碧是著名皮革化学专家、川大博导。他说，缩短学校教育时间的建议，他已酝酿多年。

石碧说，过长学制首先对个人人生规划有影响。一般人七岁读小学，九年义务教育、高中三年、本科四年，大学毕业就23岁了。如果继续读研究生，硕士、博士各三年，博士毕业都已29岁。无论男女，近30岁才开始工作，家庭、育儿的事情又接踵而至，事业开始阶段，就无法投入全副精力。

其二，受教育时间成本太高，随之而来的是经济成本提高。“六年研究生，基本上每年要净支出五万元，六年下来就是30万元。一些城市家庭的学生还能应付，对一些农村家庭学生来说，上不起。”石碧还特别解释，每年5万元支出算上了研究生的补助、收入等，“否则花费更大”。

第三，也是非常重要的一点，过长的学校教育时间加大了社会的老龄化压力。如果能早点让学生毕业、就业，就增加了劳动者的数量，进而缓解了老龄化压力。