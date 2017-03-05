台湾多所大学签承诺书 学团感遗憾要求教部处分

（联合早报网讯）近日台湾多所大学签订陆生来台交流的承诺书，台大学生会和研究生协会今天发表声明，对各校无奈下做出的妥协深感遗憾，认为教育部应做出处分，并引以为戒。

据联合新闻网报道，台大学生会和台大研究生协会发表共同声明指出对于种种近期中共相关单位引发的争议，予以严正谴责，认为此举可能侵犯台湾各大学的学术自主性，更对有志前往台湾交流的大陆学生学习成果划地设限、无法脱离幽闭的思想牢笼，扭曲两岸学生互信、友善交流的本意。

声明中也表示，对于大学自主，各界应予以高度重视与尊重，大学本身也应积极捍卫其自主性与学术尊严，并秉持此原则从事各项学术交流；各校面临中共当局不当介入与无理要求，无奈下做出的妥协，对此深感遗憾，认为教育部应当对相关行政单位做出处分，引以为戒，无孔不入的思想、社会箝制，只会将两岸人民的距离愈推愈远。

针对此次事件，台大学生会与台大研究生协会也呼吁，社会各界应秉持守护台湾民主多元价值的精神，正视此问题，对向往台湾学风的大陆留学生来说，来到台湾接受多元文化及自由思想的洗礼，才是两岸交流最大的吸引力，若连基本受教权也可能受侵害时，台湾学界应为此发出不平之鸣，呼吁教育部及各大专院校一同携手，捍卫学术自由的立场，维护大学办学初衷。