李克强：今年中国经济增长预期目标6.5%左右

（联合早报网讯）中国今年的经济增长目标设定为6.5%左右，比去年的6.7%增长来得低。国务院总理李克强今早在本届全国人大五次会议上发表政府工作报告时，公布前述数字。

报告指出，中国去年国内生产总值达到74.4万亿元（人民币，下同，约15.2万亿新元），增长6.7%，符合去年初定下的6.5%到7%的目标。

李克强宣布，今年的经济增长目标为6.5%左右，居民消费价格涨幅3%左右，城镇新增就业1100万人以上。

中国今年的财政赤字率拟安排在3%、财政赤字2.38万亿元，比去年增加2000亿元。

李克强说，中国过去一年走过的路“很不寻常”。他指出，去年世界经济和贸易增速是七年来最低，国际金融市场波动加剧、地区和全球性挑战突发多发；国内则结构性问题突出、风险隐患显现、经济下行压力加大。在这样的情况下，经济能够稳住“很不容易”，出现诸多向好变化“更为难得”。

李克强说：“中国经济有潜力、有韧性、有优势，中国的发展前景一定会更好。”

不过他也提醒，中国的产能过剩问题依然严峻，去年全年退出钢铁产能超过6500万吨、煤炭产能超过2.9亿吨，超额完成了年度目标任务。今年要继续压减钢铁产能5000万吨左右、退出煤炭产能1.5亿吨以上。

他也表示，将更多运用市场化法治化手段，有效处置“僵尸企业”，推动企业兼并重组，坚决淘汰不达标的落后产能，严控过剩行业新上产能。

筑牢金融风险“防火墙”

谈到中国可能出现的金融风险，李克强说，当前中国系统性金融风险“总体可控”，但对不良资产、债券违约、影子银行、互联网金融等累积风险要高度警惕。

他指示，要稳妥推进金融监管体制改革，有序化解处置突出风险点，整顿规范金融秩序，筑牢金融风险“防火墙”。

他也说，中国经济基本面好，商业银行资本充足率、拨备覆盖率较高，可动用的工具和手段多。他说：“对守住不发生系统性金融风险的底线，我们有信心和底气、有能力和办法。”

一些地区严重雾霾频需加强治理

一年一度的全国人大会议今天在北京难得的蓝天中召开，但李克强警告，中国的环境污染形势“依然严峻”，今年要“坚持打好蓝天保卫战”。

中国去年的二氧化硫、氮氧化物排放量分别下降5.6%和4%，74个重点城市细颗粒物（PM2.5）年均浓度下降9.1%。

但李克强说，环境污染形势依然严峻，特别是一些地区严重雾霾频发，治理措施还需进一步加强。

他表示，今年的二氧化硫和氮氧化物排放量要分别下降3%，重点地区PM2.5浓度要“明显下降”。

他也强调，对偷排、造假的，必须严厉打击；对执法不力、姑息纵容的，必须严肃追责；对空气质量恶化、应对不力的，必须严格问责。

李克强今天也对“港独”分子抛下重话，强调“港独是没有出路的”。

他表示，要继续全面准确贯彻“一国两制”、“港人治港”、”澳人治澳”，高度自治方针，严格依照宪法和基本法办事，确保“一国两制”在香港、澳门实践“不动摇、不走样、不变形”。

李克强在报告中提到对台工作方针时重申，坚持一个中国原则，维护“九二共识”共同政治基础，坚决反对和遏制台独分裂活动，“绝不允许任何人以任何形式、任何名义把台湾从祖国分裂出去”。

此外，要持续推进两岸经济社会融合发展，为台湾民众尤其是青年在大陆学习、就业、创业、生活提供更多便利。