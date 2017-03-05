海军少将尹卓：大陆决不放弃以武止独

（联合早报网讯）全国政协委员、海军网络安全和信息化专家咨询委员会主任尹卓少将接受采访时表示，法理“台独”意味着战争，大陆决不放弃以武止独。

据海峡之声网报道，尹卓指出，中国大陆最大的安全威胁还是来自于台湾问题，其主要隐患就是“台独”分子掌权，掌权就很可能走向法理“台独”，大陆的底线很清楚，就是法理“台独”就意味着战争。“《反分裂国家法》已经非常明确地告诉了台湾民众，谁要搞‘台独’、支持‘台独’，我们就打谁。台湾只要搞法理‘台独’，大陆就会动武，这是我们的底线”，尹卓说，大陆现在要逐步形成对台决战决胜的能力，具备用军事手段彻底解决台湾问题的实力。

尹卓建议在台湾地区大力宣传《反分裂国家法》，让台湾民众都明白，“台独”意味着战争。“我们说寄希望于台湾人民，通过‘三通’做经济、文化上的融合，通过旅游让两岸民众的情感融合。但台湾人民也要明白，民进党的‘台独’党纲没有修改，蔡英文虽然嘴上没讲‘台独’，但她仍就是‘台独’分子”，尹卓表示，支持蔡英文的人需要对自己的选择负责，“台湾当局如果搞法理‘台独’，大陆不得不对台湾动武，支持‘台独’需要自己承担责任。”

尹卓同时强调，大陆对台基本方针仍然是“和平统一，一国两制”，仍旧希望台湾问题能够和平解决，但这不意味着放弃以武止独，“反独促统依然是我们主要的作战目标，只要搞法理‘台独’，我们就会开打。”