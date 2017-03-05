香港女性幸福指数连续三年下跌

（联合早报网讯）本周三是妇女节，荷里活广场连续第三年进行“香港女性幸福指数”调查，上月访问了全港1308名15岁以上女性，发现以10分为满分，香港女性自评的幸福指数只有5.8分，只仅仅合格，更是连续三年下跌，过去两年指数分别为6分和6.4分。

据星岛日报报道，受访女性在工作状况、财务状况、个人成就及梦想三个范畴中，分别有近七成人自评为5分以下，即不幸福；相反在育儿状况和社交圈子两方面则较佳，分别有7成和6成人自评为幸福。

若要受访者排列幸福条件，首三位分别是“财富”、“爱情”和“事业”，前两者与去年相同，但去年排名第三的“婚姻”今年被“事业”超前，屈居第4名。

香港基督教女青年会督导主任阮秀盈指出，不少香港女性需兼顾家庭和事业，面对多方压力，加上女性入息中位数普遍较男性低，甚至面对同工不同酬和较难升职的“玻璃天花”情况，财政上感到不幸福不难理解。

对于“事业”取代“婚姻”挤身头三名，阮秀盈指留意到近年不少女性选择单身，不受“女人要嫁人”的传统框框限制，反而更重视独立经济能力。

阮建议女性面对不幸福感时，应调整自己心态，并尝试和家人及伴侣倾谈，透过分工纾缓问题。她又提议政府和雇主多推动家庭友善措施，如弹性上班时间、家居办公等，提升妇女在照顾家庭时的经济参与能力。