政协副主席罗富和：网络审查阻碍中国科研和经济发展

（联合早报网讯）中国国务院新闻办下属的中国网透露，全国政协副主席、民进中央第一副主席罗富和3月1日在记者会上介绍重点提案，其中一份是《关于改进和提高境外网站访问速度的提案》。

据BBC中文网报道，罗富和在提案中称，目前在中国境内访问境外网站的速度有愈加缓慢的趋势，这将给中国的经济社会发展和科学研究等方面造成极大的影响，需要引起高度关注，应通过增加国际网络出口宽带及设置境外网站访问权限负面清单等方式提高境外网站访问速度，满足开放发展的需要。

据中国网报道，民进中央调研发现，有的留学生回国探亲期间就因无法打开自己在国外就读的大学网站而无法完成相关表格的网上填报；有的在华工作的专家学者需要利用周末或假期去香港等地访问境外网站查询所需研究资料。在华企业对访问境外网站过慢也有意见，中国德国商会于2016年9月进行的本年度德国在华企业商业信心调查显示，网络的监管、访问境外网站时过慢的网速以及对知识产权保护的不足是制约德国企业在华经营的不利因素。近年，有台湾访问团来全国政协与主要领导座谈时也反映，他们进入大陆后很多网站无法正常访问。另外，有些国外著名的搜索引擎，在中国大陆也存在无法正常打开的现象。

罗富和说：“在国内访问联合国粮农组织或很多国外大学网站速度很慢，每打开一个网页至少需要10-20秒的时间，有的国外大学网站需要半小时以上的时间才能打开。”他指出，目前访问境外网站愈加缓慢，科研人员科研准确性、时效性无法从源头上得到保证问题，与开放发展理念相违背。一些中国研究人员靠买翻墙软件到域外去检索，完成自己的科研任务，“这个不正常”。

对此，民进中央在《关于改进和提高境外网站访问速度的提案》中给出了如下建议：

一是增加国际网络出口带宽。加大网络服务硬件设施建设的投入与保障力度，加快海底光缆建设，进一步增加互联网国际出口带宽。同时，鼓励中国的通信企业、IT服务企业走出去，到海外建网络和服务器，提供基础网络和网络加速服务。

二是鼓励运营商更加注重计算机终端网速提升。大力发展提供国际间网络加速服务的供应商，鼓励网络运营商尽量兼顾计算机终端的网速问题，增加计算机网络服务的实际使用带宽，提高访问境外网站的速度。

三是设置境外网站访问权限的负面清单。对于与中国《互联网信息服务管理办法》、《中华人民共和国电信条例》等相关法律法规相抵触的网站内容，列入负面清单予以严格监管并屏蔽，禁止访问；对于非政治类网站，特别是专家学者和研究人员访问最多的境外大学和科研院所等网站，予以全面放开，定期抽查；对于中立性网站，比如搜索引擎、信息类、技术类等，对其中的部分敏感内容进行筛选，并定期抽查，以利于提高境外互联网资源的利用率。同时，力争实现负面清单精准到网页，做到对同一个网站不同内容的精准管控，区别对待。