中国工程院士王梦恕痛批香港娇惯：只是一个省 谁不听滚出去

（联合早报网讯）广深港高铁香港段工程超支，“一地两检”问题仍未解决，身兼全国人大代表的中国工程院院士王梦恕今天（5日）在北京接受媒体访问时，批评香港负责高铁的班子落后，认为陆港两地高铁应“不用检，不签证”，形客中央对香港太娇惯，直言“香港只是中国一个省”、“谁不听就滚出去”。

据星岛日报报道，王梦恕批评港府管埋高铁的班子不力，没有把设计权交予中央，使设计耽误多时，费用亦较大陆方案贵一倍以上。

他又指，中央于十三五规划中已列明，会于今年内把高铁由北京接通到九龙，再接通到香港。被问到何时需要接通，王梦恕回应指，视乎香港部门的进度。

被问到如何解决一地两检的问题时，据香港明报的报道称，他回应“不检，以后就不检，不签证”。

王梦恕认为：“我们对它（香港）太娇惯，就是我们中国一个省，就是要拉通，没有什么说的，谁不听那就滚出去。”

“一地两检”是指在两个地区（或国家）的边境口岸，在同一地点完成两边的出入境检查、清关、检疫手续。

广深港高铁香港段是香港史上造价最高的铁路工程，从首次向立法会申请拨款以来，已遭遇重重波折。其后，更因工程多次延误、超支，被质疑是“大白象”，而且，因为涉及“一国两制”与基本法，如何“一地两检”到今天仍然悬而未决。