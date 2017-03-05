冯骥才痛斥商业化与政绩化阻碍传统文化传承

（联合早报网讯）全国政协常委、中国文联副主席冯骥才，今天（5日）在政协文艺组别讨论会上，再次痛斥商业化与政绩化阻碍了中国传统文化的保护与传承。

他说：“文化大革命是恶狠狠地破坏我们的文化，现在为了赚钱，为了政绩，乐呵呵地毁掉文化。”

过去20多年来，冯骥才一直为保护民间文化遗产身体力行。他带领的民间文化保护团队，从中国230万个自然村、95多万个行政村中，筛选出近5000个有代表性与文化价值的古村落来重点保护。

岂料，这些古村落“因为有价值，有身份了，却被打着脱贫致富的旗号搞旅游开发，建民宿。”

他不客气地指出，此类完全出于利益需求的开发工程，在政府大笔投资的文化产业园中非常普遍：“很多城市文化产业园荒废，出现文化产业园‘遗址’，文化产业园比文化产业大, 动漫基地比动漫作品多”。

最终，商业化与政绩化主导的思维，让民间文化保护举步维艰。冯骥才批评，官员们考量一个事情, 考虑的是否能与他们的政绩相结合，“与政绩挂钩的，他有兴趣,与他的政绩无关，他就扔在一边。”

“很多机构部委的专家委员会，实际上专家只是举手或签字，最后决定的还是领导意志。”

在政绩思维主导下，一些地方还出现了把民间艺人送进大学培训等匪夷所思的事情。

在政绩观的主导下，一些地方把民间艺人送进大学培训。对此，冯骥才痛斥：“有的政府部门搞民间艺术传承人培训，国家的文化遗产是历史创造的经典, 是需要敬畏的，难道我们还要培训我们的遗产么？我们的艺术家, 都向民间艺人去学他们的东西, 难道我们还要把他们（民间艺人）拉到大学去培训他们吗?” （孟丹丹北京报道）