被指是“梁振英2.0” 林郑辩论会上反驳：差别很大

（联合早报网讯）香港民主思路晚上举行行政长官候选人论坛，林郑月娥及胡国兴同台辩论。至于另一位候选人曾俊华早前表明不会出席今场论坛。

据星岛日报报道，民主思路召集人汤家骅质疑胡国兴曾攻击林郑月娥为“梁振英2.0”，是为参选还是阻止他人参选，胡国兴回应指，自己并非攻击对方，而是陈述事实。林郑月娥反驳，自己与梁振英分别很大。

林郑月娥指，自己在宣布参选前，从来没听过别人称呼自己“梁振英2.0”，亦从来无人认为自己是“梁振英2.0”，强调她与梁振英分别很大，“佢係男人，我係女人（他是男人，我是女人）”，又指自己从来未有在私营机构工作。林郑发言引来在场人士鼓掌。

胡国兴表示，梁振英是令社会撕裂根源，而林郑月娥是第一把手，其领导的政改失败，有份造成社会撕裂，令青年不满政府。

而被问到未有获得泛民提名票，林郑月娥就指，“选举係选举，管治係管治”，民主派选举倾向配票，但强调民主派议员对自己并无抗拒，每一年即使杯葛与特首谈施政报告，但亦会愿意与自己沟通。自己当选后，亦会为不同党派建立沟通渠道。

林郑月娥其后又质疑胡国兴在管治方面缺乏经验，胡国兴回应指，自己担任选管会主席13年，管理上有经验，但他认为行政管理经验不一定最重要，又以加拿大总理杜鲁多为例，指对方曾担任酒保，亦没有太多管治经验，但自上任总理后深受人民爱戴。至于其前任连任失败，则是因为“自以为是搞行政”，结果“坚离地”。