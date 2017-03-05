李希：总书记讲话能让人悟出“不可战胜的磅礴力量”

中国十二届全国人大五次会议辽宁代表团开放日今天（5日）下午举行。这是中共六中全会确立习近平为“核心”之后，第一次召开的全国两会（人大、政协年会）。中共辽宁省委书记李希发言时，也以大篇幅宣示维护“核心”。

李希说：“坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，这是最大的政治，是最重要的政治纪律和政治规矩。”

他强调，只要能把“习近平总书记系列重要讲话”学深悟透，就会形成“不可战胜的磅礴力量”。

李希说，习近平具有马克思主义政治家的雄才大略，远见卓识，非凡胆略。他透露，习近平每一次发表重要讲话和作出重要指示，辽宁省委都在第一时间通过召开常委会、专题会、中心组学习和举办培训班等多种方式进行学习，着力把“总书记系列重要讲话精神”内化于心，外化于行。去年，辽宁省委召开传达学习会议37次，省委中心组集体学习12次。

李希还说，忠诚不是口号，忠诚最关键、最根本的就是“体现在对总书记、对核心的忠诚、爱戴和拥护上。”

61岁的李希在过去三年实现“三连跳”，由上海组织部长至上海市委专职副书记，而后转战辽宁出任辽宁省长，并在一年后任辽宁省委书记。

李希在主政延安期间，与习近平有过交集。2007年8月，时任中共上海市委书记的习近平会见了由陕西省委常委、延安市委书记李希率领的延安市代表团一行。2008年，李希也曾向延安市延川县文安驿镇梁家河村传达习近平的复信。（联合早报 沈泽玮报道）