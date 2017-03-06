海协会会长陈德铭：台湾设施老化 陆客不愿意去

（联合早报网讯）中国全国政协常委、海峡两岸关系协会会长陈德铭3月4日在北京接受中国新闻社采访时表示，台湾的设施相对老化，包括交通道路方面，希望这方面会得到改善。这也是一些游客不去台湾旅游的原因之一。

据观察者网综合报道，陈德铭说，近一年来，由于台湾当局一直不承认“九二共识”，大陆赴台旅游人数急剧减少。两岸交流政治基础不牢靠自然是主因，但岛内相关旅游设施不完善也不可忽视。

据中国新闻网3月4日报道，对于台湾海基会董事长田弘茂称“期待能和陈德铭会长在金门会面”，陈德铭表示，我们已对见面的基本条件做了说明，对方应该明确，两岸两会是不是一个国家之下两个机构之间的授权谈判？“应该给一个明确的意见。在一中原则下我是愿意交流讨论的。”

至于外界担忧两岸制度化交往机制停摆会对两岸民间交流产生影响，陈德铭说，虽两会商谈因众所周知的原因停下来了，但国务院台办已对外说明，今年会更加关注民间交流，研究出台便利台湾同胞在大陆学习、就业、创业、生活的政策措施。

另据北京青年报报道，对不同政治立场的台湾商人，大陆方面是否会区别对待的问题，陈德铭回应说，在大陆投资经商的台商应该承认遵循“九二共识”，承认两岸同属“一中”，这是一个基本条件。

陈德铭说，其实绝大多数台商也是这么看的。“我和他们交流，他们认为我们是同宗同族的，海峡两岸同属一个中国。如果有极个别的台商一边在大陆发展赚钱，一边支持分裂祖国的活动，我是不赞成并且绝不接受的。”

谈及两岸关系的未来，陈德铭表示，从长远的历史角度看，两岸的和平发展一定会继续下去。“我对此是充满信心的。”