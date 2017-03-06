成都发现近200座春秋战国墓 出土500余件青铜器

（联合早报网讯）经过近一年的考古勘探和发掘，文物工作者在成都市青白江区大弯镇双元村发现了近200座春秋至战国时期的船棺墓群。出土上千件文物中，青铜器尤显异常精美，堪称一座“地下青铜器宝库”。

据北京晨报报道，发掘现场足有两个足球场大的平地内，密集分布着大小不一的长方形竖穴土坑墓。墓坑大部分为南北向，少量为东西向，大部分墓葬葬具为船棺。多数墓葬成组分布，有的两座一组，有的三座一组，也有十多座一组。

其中最大的一座M154号墓位于中间，漆黑厚重的船棺躺在两米多深的墓坑内，可以清晰看出棺身连同棺盖是由整段古木制成。船棺的周围还均匀地抹着厚厚一层用于密封的青膏泥。

成都文物考古研究所发掘现场领队王天佑介绍，M154号墓坑深2.3米，船棺长6.1米，宽1米，棺内出土器物数量最多、等级最高。其中的漆木器纹饰特征、铜印章符号特征与2000年成都商业街船棺墓葬出土的同类器物特征非常接近。商业街船棺墓葬被认为是战国早期的古蜀王墓，所以154号墓墓主的身份也应该非常尊贵。

截至目前，共发掘清理墓葬180座，规模为近年来罕见。王天佑说，墓群年代跨度200多年，从春秋晚期延续至战国中晚期，出土的随葬品中有大量的青铜器、陶器、漆木器、玉石器。