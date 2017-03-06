扬州男子在景区踩天鹅蛋踹天鹅 警方介入调查

（联合早报网讯）3月4日，有网友发帖称，扬州瘦西湖风景区一处湖旁，一名男子越过护栏到黑天鹅孵蛋的地方，把天鹅蛋踩碎，并用脚踹黑天鹅的翅膀。3月5日，瘦西湖风景区管理处一位工作人员告诉北京青年报记者，此事发生在4日下午1点左右，当地警方已对此事介入调查，具体情况还在调查中。 目前黑天鹅的情况良好，景区已加强黑天鹅周边区域的安保。

据北青网报道，3月4日，有江苏扬州网友发微博并配上几张照片称，一名男子将扬州瘦西湖风景区内的天鹅蛋踩碎，“天鹅护蛋，他竟然把天鹅翅膀打出血来，两只黑天鹅不肯离去，其中一只对天哀嚎。”

根据网友拍摄的现场照片，在一处湖旁 ，一名头发较长、戴着棒球帽和口罩的男子进入用竹子围成的护栏内，用脚朝着一只黑天鹅的翅膀处踢去。而护栏内的空地上，有天鹅蛋已完全碎裂，能明显看到蛋壳散落在地上，两只黑天鹅站在碎裂的蛋壳旁，一只低头，另一只朝着天空张嘴吼叫。

此条微博被多名网友转发，照片中男子的行为引发网友的热议和批评。

3月5日下午，扬州瘦西湖风景区管理处一位工作人员对北青报记者表示，3月4日下午1点左右，在景区内的黑天鹅生活区，确实有一名游客翻越景区为保护天鹅孵化而建的护栏摔踩天鹅蛋，当地警方已介入调查此事，景区管理处也已将所有搜集到的证据提供给警方。目前涉事男子还没有被找到，具体情况仍在调查之中。

至于对涉事男子的处罚，景区工作人员称，要等到公安机关找到涉事男子，调查清楚事发后具体情况，再做具体的处理。