政协委员建议要打造“中华国服正装”

（联合早报网讯）中国全国政协委员、中国行为法学会法治中国诗书画院院长汪国新说，“西装”不代表中国服装。“当邀请函上注明请着‘正装’出席时，大部分人认为，‘正装’就是‘西装’。”

据澎湃新闻网报道，今年全国两会期间，汪国新将递交提案《关于进一步推动“中华国服正装”的建议》。

他认为，国服不仅仅是代表一个国家的服饰，更是一个国家发展历程中思想文化、艺术积淀的浓缩，同国旗、国徽、国歌一样，是展示国家形象和民族精神标志与符号。

“尤其在中国发展壮大以后，通过打造‘中华国服正装’，保护和继承传统文化，塑造民族之魂，已成为时代的需要和民众的普遍共识。”汪国新说。

因此，汪国新提出，“中华国服正装”是文化自信的真实表现。特别是两会代表委员及历史文化名城的领导干部，要率先垂范，引领国民真正意义上的文化自信。

据报道，去年两会期间，民革中央也在提案中建议将中山装作为国家正式礼服。此提案一出，各类观点立刻充斥网络。

支持者有的认为“应该还中山装一个历史名分”；有的认为老一辈革命家如毛泽东、周恩来、邓小平等都常穿着中山装，由于毛泽东经常穿着，西方人甚至称中山装为“毛装”。

而反对者也不少：有人认为究其根源，中山装的灵感来源于日本，以此作为国家礼服似乎不妥；有人认为中国有上下五千年的历史，而中山装仅代表近代百余年文化；还有人认为，中国是一个多民族的国家，应该有更具文化浸润与共识的代表性民族服装。