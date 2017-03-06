胡国兴暗批林郑：愈熟行政愈胆大妄为

（联合早报网讯）香港特首提名期完结后，首场论坛展开，在曾俊华缺席下，由林郑月娥与胡国兴对垒。

据香港明报报道，在政府工作逾30年的林郑月娥多次质疑鲜有踏足政界的胡国兴，尤其有关政府行政运作，包括对公务员团队的抱负。不过胡国兴回应时未被吓退，且顺势反揪，指香港现不需“技术官员”，高官、特首愈熟悉行政，愈是胆大妄为，反而需行正路的特首。他又自言对经济认识不深，但有信心吸纳人才，“不是我的魅力，是香港的魅力，为香港做事的魅力。”

在主持人提问环节中，候选人之间有1次向对方提问的机会。在论及政制管治范畴时，林郑月娥向胡国兴提问，有否提升公务员士气建议，以及对公务员团队的抱负。胡国兴回应时，提及自己过往兼任的公职，如曾任选管会主席13年，当时与政务主任（AO）级别公务员没困难。

他又以加拿大总理杜鲁多为例，指杜鲁多曾涉猎很多职业，如酒保、教师，但从未有行政经验，而杜鲁多当选是因愿聆听，相反杜鲁多当时的对手哈柏，即使有行政经验却落选，故认为香港现时不需要“技术官员”。

胡国兴续指，香港不需要因循守旧嘅技术官僚，高官、特首愈熟悉行政就愈胆大妄为，愈懂得绕过程序，自把自为，香港不仅需要一位行政长官，香港现在需要一个心术正的行政长官，一个有远见、有诚信、能够修补撕裂的领袖。语毕全场拍掌。