中国财政部：2017国防支出预算超一万亿元 增长7%

（联合早报网讯）中国财政部有关负责人今天（6日）说，根据预算安排，2017年中国财政拟安排国防支出10443.97亿元，比上年执行数增长7%。

据新华社报道，这位负责人是在当天就2017年中国国防支出预算问题，接受记者采访透露这些数据的。

十二届全国人大五次会议副秘书长、发言人傅莹4日在回应中国国防费问题时表示，2017年中国国防费虽然增长7%，但在GDP中的占比仅为1.3%左右，而且这些年一直处于这一水平。而目前美国在主张提高军费，北约也强调要把每个成员国的军费占GDP的比重提高到2%。

财政部有关负责人说，中国政府坚持经济建设和国防建设协调发展的方针，根据国民经济发展水平和国防建设需求，合理确定年度国防支出。按照《国防法》《预算法》等法律法规要求，每年的国防支出预算都纳入政府预算草案，由人民代表大会审查和批准。

他介绍，在提请十二届全国人大五次会议审查的《中华人民共和国2016年全国预算执行情况和2017年全国预算（草案）》中，2017年，中国财政拟安排国防支出10443.97亿元，比上年执行数增长7%。其中：中央本级拟安排国防支出10225.81亿元，比上年执行数增长7.1%。

这位负责人表示，2017年预算增加的国防支出，主要用于支持深化国防和军队改革，促进军民融合深度发展，改善基层部队工作、训练和生活保障条件等。