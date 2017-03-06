乐天在中国四家店被查后关闭 还有115家

（联合早报网讯）韩国乐天集团发言人今天（3月6日）称，乐天玛特在中国辽宁丹东、江苏常州和其他两个地方的四家店被检查后关闭了。今年1月份统计数据显示，乐天玛特在中国大陆还有115家店。

据路透社报道，该发言人没有透露其他更多细节。不过，有中国媒体报道，丹东等地的乐天玛特应为消防检查不合格而被查封，此前《辽宁晚报》还曾报道丹东的乐天超市涉嫌欺诈行为，把售价一直为4.8元/瓶的陈醋，却在降价签上标示原零售价6.8元/瓶。

作为韩国第五大企业的乐天，中国是其最大的海外市场。自1994年进军中国市场以来，乐天在华市场已覆盖零售、旅游、石化、金融、制造、食品、建设、服务等多个领域。

环球时报称，乐天集团在华的累计投资近10万亿韩元，共设立乐天百货、乐天制果、乐天超市等22个子公司，拥有120多家门店，员工2.6万多人。截至2015年底，乐天已在中国24个省直辖市开展业务。2016年，乐天在华营业额3.2万亿韩元，折合约191亿元人民币，是2009年的7倍。

报道称，乐天不顾中方多次警告，执意向韩国政府提供“萨德”部署用地，并称如果中国政府真的对乐天采取措施，乐天确实有可能遭受巨大的经济损失，但作为韩国企业，“在涉及国家安全的问题上应向政府提供配合”。