台教育部长：两岸交流应对等互惠尊重学术

（联合早报网讯）针对近日大专爆发的陆生承诺书事件，台湾教育部长潘文忠认为，两岸学术交流要更良性互动，必须对等、互惠、尊重学术，未来也将研拟出原则供各校遵循。

据自由时报报道，上周爆发大专院校替中国大陆学生签署“承诺书”，引发影响学术自由疑虑，外界挞伐声不歇，台湾教育部长潘文忠今天表示，支持两岸学术交流，但必须要对等、互惠、尊重学术，不能自我矮化或限制，未来将研拟出原则规范供各校遵循。

潘文忠表示，上周四消息传出后，已紧急跟各校调查，如今搜集的资料显示，从2010年起的马政府时代，各校就有签署承诺书情形，但签署样态歧异度甚大，文字也不同，预计2周内收集完毕，再分析厘清。

潘文忠认为，这次事件凸显出各大学对于两岸交流的相关法令仍不熟悉，不少学校签署文件者，有的是系所、有学院，还有承办人直接签署，而台湾大学也历经承诺书过程，后来全校系所讨论后改为声明书等，但不论如何，都不能对方一个传真、一个要求，就随便签署文件出去。

潘文忠说，教育部仍旧鼓励学校进行两岸学术交流，但应该在双方对等、互惠、尊重学术等原则下进行，才能有更良性发展，目前待整理各校承诺书样态并分析，并和陆委会讨论，后续也将推出两岸学术交流的规范准则，供各校依循。