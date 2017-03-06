台湾亚协将改名“台湾日本关系协会”

（联合早报网讯）台湾外交部长李大维今天在台立法院表示，继日本交流协会在今年一月改名为日本台湾交流协会后，台日关系更进一步，台湾对日窗口亚东关系协会也将改名为“台湾日本关系协会”，全案已经呈报行政院，等待核定中。

据自由时报报道，日本在与台湾结束外交关系之后，设立日本公益财团法人“交流协会”作为对台湾的外交窗口，当时由于台方希望使用“日华交流协会”，日方希望使用“日台交流协会”，双方并无共识之下，该组织名称便定为“交流协会”。交协去年底宣布，自今年起正式更名为公益财团法人“日本台湾交流协会”（Japan-Taiwan Exchange Association），被视为是日台断交后最大突破。

李大维今赴台立法院外交委员会报告并备询，业务报告中提到日台交协一事时说，日方此一调整反映了该协会在台工作的实质内涵，也显现双边关系的正向发展动能。民进党立委蔡适应质询时问到，台方的亚东关系协会近日会议中是否提及改名计划？李大维回答，亚协也将改名为“台湾日本关系协会”，全案已经呈报行政院，等待核定中，也是对日方调整的正面回应。

至于台湾驻日本的台北经济文化办事处是否改为台湾驻日办事处等等名字？李大维则说，驻外馆处改名需要双方同意，台方与日本谈过但是没有进展，台外交部立场是希望往“台湾驻日代表处”的方向推动，目前还在和日方洽谈中。

罗致政则进一步建议，台湾对美国的窗口北美事务协调会是否也有考虑连动更名？李大维对此则态度保守表示，此案并非优先次序在前面的议题，因为台方与美国之间有太多实质议题需要讨论。