胡春华：要让广东2000多贫困村“一步达到中等收入水平”

（联合早报网讯）共中央政治局委员、广东省委书记胡春华今天（6日）在北京表示，要让当地2000多个贫困村“一步达到中等收入水平”，实现彻底脱贫。

据中新社报道，胡春华在当天十二届全国人大五次会议广东省代表团全体会议开放日上接受媒体采访时称，广东已到了从“让一部分地区、一部分人先富起来”到“先富帮后富，最终实现共同富裕”的阶段，下一步要更加注重协调发展。

按照当地标准，广东省仍有100多万贫困人口，今后要把脱贫问题扎扎实实解决掉。他表示，目前官方已选择了2277个贫困村纳入新农村示范村建设，冀此“让他们一步达到中等收入水平”，实现彻底脱贫。

“一次帮他一点点不行，很容易返贫。”胡春华说，希望通过对口帮扶和贫困人口的自身努力，使贫困村从“后队”变成“前队”。

目前，广东省正在采取措施解决长期以来粤东西北地区发展不平衡问题，包括加强粤东西北地区与珠三角之间高速公路、高铁、机场等交通基础设施建设；推动珠三角与粤东西北产业共建，将珠三角地区先进产业引到粤东西北地区；加强粤东西北公共服务建设，解决基层医疗资源不足等问题。

按照官方的设想，广东将打造以珠三角为龙头、粤东西北多点支撑、全省一体化发展的经济格局，推进交通、产业、政策一体化和基本公共服务均等化，促进珠三角的优质资源向粤东西北地区流动。