王岐山为何否定“党政分开”？

（联合早报网讯）中共政治局常委、中纪委书记王岐山昨天（3月5日）公开否定“党政分开”之说。他强调：“在党的领导下，只有党政分工，没有党政分开，对此必须旗帜鲜明、理直气壮。”

在中国改革开放初期，“党政分开”一度是中共推进政治体制改革的热词。最早提出“党政分开”的权威人士就是改革开放的总设计师邓小平。

1978年，邓小平在中共十一届三中全会上说，加强党的领导，变成了党去包办一切、干预一切；实行一元化领导，变成了党政不分、以党代政，必须对此进行改革，实行党政分开。1986年，邓小平在谈到中国政治体制改革时强调：“首先是党政要分开，解决党如何善于领导的问题。这是关键，要放在第一位”。

1987年，“党政分开”被写入中共十三大政治报告中。按照时任中共总书记赵紫阳的说法，党政分开是针对党和政府的职能混淆、以党代政的现象而提出，目的是加强和改善党的领导，确保党的政治领导、组织领导和思想领导，真正发挥党的总揽全局的作用。

1989年六四事件后，“党政分开”成了中共党内争论的一个重要话题，许多人指责“党政分开”等改革实际上等于放弃中共对政府、人大、司法、国企和事业单位的领导权，结果必然是架空中共的领导地位。后来，“党政分开”逐渐从官方主流话语中消失。

但也有舆论认为，党政不分、以党代政的弊端一直存在，“党政分开”仍是中共推进政治体制改革的有效途径。

去年以来，中共高层在推进“全面从严治党”的同时，强调政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，强化“以习近平同志为核心的党中央”的全方位领导权。在此背景下，被认为是削弱中共领导的“党政分开”更显得不合时宜，这相信是王岐山公开否定“党政分开”的重要原因。

王岐山昨天是在北京人大代表团全体会议上做出上述发言。他还指出，在中国历史传统中，“政府”历来是广义的，承担着无限责任。“党的机关、人大机关、行政机关、政协机关以及法院和检察院，在广大群众眼里都是政府。”

按照王岐山的定义，对广大民众来说，党政以及人大、政协和司法机关其实都是“广义政府”的一部分，很难分得开。因此，“只有党政分工，没有党政分开”，“党政分开”其实是个伪命题。

与“党政分开”包含的政治寓意相比，“党政分工”的提法显然更符合中共当前加强集中统一领导的方向和趋势。正如王岐山所说，“党政军民学，东西南北中，党是领导一切的。”

但中国各地的情况千差万别，否定“党政分开”和强化“党领导一切”会不会被一些地方和基层党委负责人用来加强个人专权，加重仍然存在的党政不分、以党代政等弊端，也需要中共警惕。