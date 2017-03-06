中国再下“限韩令” 韩旅游业遇“寒”流

（联合早报网讯）中国国家旅游局上周五（3日）公开警示中国公民慎重赴韩旅游后，途牛、携程等中国大型线上旅游网站和移动客户端随即全面下架韩国跟团游和自助游产品，并删除了“韩国”热门旅游地推荐栏。

这是继春节前限播韩剧、春节后以消防检查为由封查部分乐天商场后，中国官方下达的最新“限韩令”，以抗议韩国部署萨德。

中国独立时评人陈杰人今天向《联合早报》分析，中国动不动就用经济抵制手段展开外交上的对攻行为，实际上反映出外交上的幼稚化，且不符合国际规则。

陈杰人说，中国作为一个政治、经济、地域和人口大国，应有自信、宽容的大国外交风范，与其动不动就用经济手段抵制，不如从萨德问题上检讨对朝核试验的态度和立场，理性妥善地解决问题。

浙江一名国际旅行社负责人今天告诉本报，对于旅行社来说，“限韩令”不会导致太多收入损失，但可想韩国旅游业会遭遇怎样的滑铁卢。

这位负责人称，韩国是继日本之后，中国游客喜欢去购物和买化妆品的最热门目的地之一，热门项目包括三四天的韩国游轮、首尔一地自由行、1000多元（人民币，下同，205新元）的济州岛自由行等。

本报记者查询后发现，中国线上和线下旅游平台和旅行社，还是可以订购上海往返首尔等韩国城市的机票，不过旅游业者称，中国客多数还是跟团游，年轻人则会办理签证去自助游，这么一来，去韩国的客流量肯定受影响。

受访的业者和在沪外籍人士表示，中国和其他国家发生摩擦时，收紧或切断出境游的做法已不是第一次，感觉上有点像小孩子玩家家酒，“不开心了就不去人家家里玩，不吃你的东西，有失大国的度量”。

中国外交部发言人在上周五的例行记者会上表示，“没有听说”中国旅游主管部门下禁令禁止组团去韩国旅游，但强调“反对美韩部署萨德立场一贯明确、坚定”。发言人还向韩方喊话：“与其总是捕风捉影，疑神疑鬼，不如倾听民众的呼声，采取有效措施，以免中韩关系和两国之间交流合作受到进一步损害。”

中国官媒《人民日报海外版》微信公号“侠客岛”上周五撰文说，中国外交部发言人的“意思很明确”，“如果韩国还执迷不悟，小心还有‘进一步损害’，文化和旅游上的‘小惩罚’只是一个开始”。

该文引述韩联社的报道指，去年韩国免税店市场规模为12.27万亿韩元（约150亿新元），72％由外国游客掏腰包，其中大部分为中国游客。以中国游客购买额占70％计算，如果中国游客减半，韩国免税店年销售额将减少约50亿新元。

陈杰人分析说，世贸组织有明确规定，不能因为政治原因去抵制一国的产品。他所：“虽然表面上不是（中国）政府作为，但大家都知道是怎么回事，（这）不符合规则。”

他说，中国民间在官媒的号召引导下抵制韩国产品，这和前些年因刘晓波获诺贝尔和平奖后抵制挪威三文鱼、与菲律宾产生纠葛时抵制菲佣、和日本激化矛盾时抵制日本货等做法是如出一辙，会令外国政府和投资者将来和中国打交道时，更加小心和踌躇不前，长远来看有损于中国开放的形象和市场经济的声誉。

就韩国部署萨德而言，陈杰人认为，虽然这对中国国家安全构成严重不利影响，但中国应在外交谈判场所、多边沟通协商机制上显示国家应有的谈判能力。

再者，韩国部署萨德也是朝核问题的一种延伸，中国光靠经济手段不可能解决安全问题。

陈杰人说：“中国要去检讨过去对朝的态度，特别是对朝核问题的态度有没有做得不够。只有把这些问题补上，才能够赢得这些问题的理性、妥善、彻底、全面的解决。”

乐天四超市关闭

韩国乐天集团发言人今天称，乐天玛特超市在中国辽宁丹东、江苏常州和其他两个地方的四家店被检查后关闭。乐天玛特在中国大陆还有115家门店。

路透社报道称，该发言人没有透露其他更多细节。不过有中国媒体报道称，丹东等地的乐天玛特因消防检查不合格而被查封。

此前，《辽宁晚报》还报道丹东的乐天超市涉嫌欺诈，把售价为一瓶4.8元人民币（0.98新元）的陈醋，在降价签上标示原零售价为一瓶6.8元人民币。

作为韩国第五大企业，中国是乐天最大的海外市场。1994年进军中国后，《环球时报》称，乐天集团在华累计投资近10万亿韩元，共设立乐天百货、乐天制果、乐天超市等22家子公司，员工2.6万多人。

截至2015年底，乐天已在中国24个省市拥有业务。去年，乐天在华营业额达到3.2万亿韩元，是2009年的七倍。

近日就有学者提醒说，在华投资的韩国企业业务受影响，涉及中国本土员工的就业问题和地方税务也将进而受到牵连，这或许是中国官方抵御韩流时，要考虑的利弊权衡因素。