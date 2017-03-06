台学者：李克强涉台讲话加强“反独”力道

（联合早报网讯）中国大陆总理李克强昨天（5日）宣读本年度《政府工作报告》时，重申要坚持一个中国原则、维护九二共识、坚决反对和遏制“台独”分裂活动，以及坚定推动和平统一进程。台湾学者解读称，李克强的报告基调与以往一贯，但字数较多，“反独”力道较强，但观察大陆对台政策的走向，更重要的是看今年下半年的中共十九大报告。

两岸关系因民进党籍的蔡英文政府去年上台后拒绝接受九二共识而倒退，今年的两岸关系依然严峻。

铭传大学公共行政事务学系兼两岸研究中心主任杨开煌向《联合早报》表示，李克强的报告看来只是重申既有立场，坚持九二共识反台独，加强两岸合作交流。

但他特别指出，从前年底“习马会”(中共中央总书记习近平和台湾前总统马英九会面)在国际场合巩固两岸同属一中的法理立场，到去年习近平接见中国国民党主席洪秀柱的谈话，再到最近李克强所做的报告乃至近日中国大陆全国政协主席俞正声的表述，都显示大陆对蔡英文政府的行径、战略意图了然于胸，处理台湾问题的急迫感上升。

他观察到，从前年318太阳花学运、以至去年蔡英文政府上台执政迄今，大陆领导人使用“和平统一”表述和过去常用的“和平发展”，在次数上已可等量齐观，显然意在形塑两岸统一的合法性。另一方面，大陆也在加强两岸合作与交流，为未来统一之后的社会融合和人心契合努力。

淡江大学中国大陆研究所副教授张五岳也在接受本报采访时表示，今年李克强所做报告中的涉台字数比往年多一些，是有加强反独力道的感觉，但根本立场始终一贯，除了坚持九二共识、反台独，还要加强两岸交流，青年交流尤其是重中之重。

他说，和平发展依然是两岸关系的主轴，虽然大陆《环球时报》或鹰派人士提出的“武统”等说法，都不是中央的基调；目前两岸关系没有新的变化，大陆方面对台也没有新的作为。

他认为，要了解大陆的主张是否会出现变化，最快是观察5月国民党党主席选举结果，慢则要等十九大后的对台政策出来后，形势才会比较明朗。

另外，厦门大学台湾研究院院长、两岸关系协同创新中心执行主任刘国深昨天接受《中评社》访问时指出，李克强涉台讲话内容反映了当前两岸官方缺乏基本的政治互信的实际情况。

他说，与前两年政府报告中的涉台内容相比，“坚持九二共识政治基础”改为“维护九二共识共同政治基础”表明目前两岸关系的“存量”是否能够保持已成为问题，所以要“维护”；过去一段时间经常用的“坚决反对‘台独’分裂活动”表述，增加了“遏制”两字，其所表达的政策信息充满刚性、充满斗争性。