台湾陆委会：张志军言词只会加深两岸误解

（联合早报网讯）中国大陆国台办主任张志军说，“台独之路走到尽头就是统一”、这样的统一方式“会付出巨大的代价”。台湾陆委会对此表示，任何非理性的恐吓言词只会增加两岸间的误解。

中央社报道称，中国大陆全国人大会议今天举行分组会议，张志军下午参加台湾省代表团全体会议，并未开放媒体採访。

张志军会后接受环球网访问，被问到“2017年的两岸关系有什么挑战和不确定性”时，他说，最大的挑战就是“台独势力蠢蠢欲动”，这些分裂行径如果得不到有效遏制，必定对两岸关系和平发展及台海和平稳定带来“非常直接重大的威胁”。

张志军表示，这也是中国大陆领导人再三强调要坚决反对和遏制台独的原因，而这样做也是“对台湾民众一种负责的态度”。

他说，希望台湾各界和中国大陆“一起筑起一个反对和遏制台独的铜墙铁壁”。“台独之路走到尽头就是统一”，但是那样的统一方式，一定会给台湾社会和民众带来伤害，“他们会付出巨大的代价”。

对此，台湾行政院大陆委员会晚间表示，政府对维护两岸关系和平稳定现状的政策始终坚定不移，任何非理性的恐吓言词，只会增加两岸间的误解；任何试图以非和平方式处理台海议题，只会让两岸同蒙其害，无助两岸关系的正向发展。

陆委会并呼吁，中国大陆在发展对台政策的过程中，应掌握两岸与区域情势的动态变化，尊重与理解台湾民主制度与民意基础的政策核心，透过沟通对话化解双方分歧，才有助于开展互利双赢的两岸关系。