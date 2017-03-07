中铁副总工王梦恕：高铁WIFI技术尚未成熟

（联合早报网讯）中国全国人大代表、中国中铁副总工、中国工程院院士王梦恕表示，高铁目前不提速是出于安全考虑。对于安装WIFI的问题，他则表示目前技术尚不成熟。

据北京青年报报道，王梦恕说：高铁现在是不能提速的，因为我们要追求的是一个合理速度、经济速度。高铁的额定速度是时速350公里，但也不能跑到350公里。超过时速300公里后，空气阻力系数会很大，跑时速300公里对寿命是有好处的。就好像人的身体，超负荷运行肯定对寿命有影响。

他说，不轻易提速主要是出于安全考虑，而且提速后两个钢轨的推力会很大，钢轨的稳定性是很关键的，稳定不住就会车毁人亡。另外，这里面还涉及一个自动降速比的问题，以现在时速300公里来看，可能离车站7公里就开始减速，如果时速350公里，可能速度提起来没多久就要开始减速了，这样更耽误时间，所以说，我们要追求一个合理的速度。

而对于另外一项大家比较关心的高铁技术，车上安装WIFI什么时候能够实现，王梦恕说：目前这方面技术还不成熟，WIFI有很多频率，高铁调整速度也是通过频率，有些频率可能会重叠。而且按现在的技术，WIFI的接收器在车轮附近，那么快的速度下接收效果是很差的，不稳定。从我个人来说，也希望年轻人能多看书，少当“低头族”。