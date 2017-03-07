台湾大学学生组织串联 反陆生承诺书

（联合早报网讯）台湾多所大学为招收大陆学生而签署承诺书，引发学界批评大学失格，戕害学术自由，大学生自治组织也发起连署，由大学法改革阵线串联全台，谴责各校不该切割学术与政治关系，需弥补自由学风损害，未来不再签类似文件，截至昨晚已有近二十个社团、学生组织加入。

据自由时报报道，大学法改革阵线指出，陆生来台，大学替其签下承诺书，强调其来台的教学及活动不涉政治敏感议题，但为何其他外籍学生来台都不需类似文件，质疑大学推诿卸责，此举已伤害学术自由价值，形同“自我阉割”，也影响教师讲学及学生选课权益，因此发动连署。

该连署前天深夜在网路上架，截至昨晚已有台湾大学、清华大学、台湾艺术大学、阳明大学、交通大学、台北商业大学、中兴大学、政治大学、中山大学等学生会及其他学生社团加入。

连署声明直陈，台湾社会对政治冷漠，是威权时代养成“别碰政治”的自保心态，但大学应鼓励学生关心公共事务，而今多所大学校长的声明竟切割学术与政治的关系以推诿卸责，实为自我降格。声明呼吁大学撇开老旧思想，更不该自我降格、舍弃社会责任，需揭露签署文字，并承诺未来绝不再签可能伤及学术自由的文件，弥补自由民主学风的损害。

教育部长潘文忠调查发现，大学各校从2010年马英九政府时代就有签承诺书，但文字样态歧异甚大，需花两周时间收集分析。他强调，支持两岸学术交流，但须站在对等、互惠、尊重学术的立场，不能自我矮化或设限。