蒋介石塑像须“至诚博爱”规定 台湾将废止

（联合早报网讯）台湾破除神格化蒋介石，台内政部允诺废止“塑建总统蒋公铜像注意事项”。

据自由时报报道，台湾民进党立委谷辣斯-尤达卡昨在立法院质询指出，不合时宜的注意事项至今有效，还要求塑像须充分表现蒋介石至诚、博爱的神情，应尽早废除“可笑”规定。台内政部长叶俊荣表示，“希望很快就废止它！”

蒋介石在一九七五年逝世，台内政部在同年八月五日公告“塑建总统蒋公铜像注意事项”，规定塑造铜像应充分显示慈祥、雍容的神貌，并含蕴大仁、大智、大勇、坚毅、乐观之革命精神，与至诚、博爱、愉快、生动之神情；铜像神态，也要采用自然立姿，必须神态挺拔、舒适、栩栩如生。

该事项亦规定，铜像服装要采用蒋公爱穿的中山服为主。台座高度不得低于二公尺，台座表面以大理石或花岗石镶嵌，正面应镌刻“总统蒋公遗嘱”碑文。其余各面，可分镌蒋公墨宝、遗训或革命事蹟之浮雕。

其中还规定，室内塑铸者可采用坐姿或半身像，半身像的高度，应塑至上装第三颗钮扣处。军事机关、部队、学校塑建铜像，可采用戎装，并佩带勋章，若缺蒋公玉照内政部还可提供。

叶俊荣说，“这个注意事项，坦白讲我现在才知道！”他认为，注意事项会出现这种内容，真实反映出台湾的发展历程，也反映在政府施政上，过去台湾一度曾有出版法，后来也都被废止。

谷辣斯-尤达卡问及，是否愿意在任内废除？叶俊荣回答，“希望很快就废止它！”