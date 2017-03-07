中国陆港警方联合行动拘人蛇集团11人

（联合早报网讯）中国陆港两地警方近日破获一个跨境串谋诈骗及偷运人蛇集团，共拘捕11人，揭发集团主脑利用其移民顾问公司，以虚假资料协助内地人申请英国旅游签证，到达当地即匿藏做“黑市居民”，估计集团最少涉及逾百宗个案。

据明报报道，英国驻香港总领事馆正检视约100个有可能与案中犯罪集团有关的签证申请。

被捕的11人，包括3名香港人及8名内地人，其中在港被捕2男1女，为有伪造文件案底的62岁姓郑集团男主脑、郑48岁同居女友及其移民顾问公司27岁男职员，3人涉嫌串谋欺诈罪名。

据悉，集团成员在广东、福建、四川等省招揽欲到外国生活的客户，并会为客户评估个案及提供谘询服务，因应客户背景伪造银行月结单及工作证明等文件，再经主脑在港移民顾问公司，向英国驻香港总领事馆申请旅游签证；集团由协助内地客户来港、陪同到领事馆递交文件及办理手续等，提供“一条龙”服务，当客户获得签证前往英国后，便一去不返。

直至本月1日及2日，粤港澳三地警方展开“雷霆17”大型联合反罪恶行动，中港两地执法部门同时采取行动，O记探员突击搜查主脑位于中区的移民顾问公司及长沙湾区寓所，检获大量伪造文件、用以制造假文件电脑、打字机及怀疑用作洗黑钱的银行户口文件，拘捕集团主脑等3男女。内地方面，广东省公安边防总队拘捕8名集团骨干成员；案件仍在调查中，不排除再有人被捕。