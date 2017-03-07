钟南山称医改要加上医德教育 看过度医疗会寒心

（联合早报网讯）曾对医改说“不满意”的全国人大代表、中国工程院院士、广州呼吸疾病国家重点实验室主任钟南山，昨日受访时表示，今年一个重点的变化是强调医改进程中公立医院的主动参与。医疗市场化的状况不改变，医生与创收就切不断联系。

据北京青年报报道，钟南山在两会经常被贴上“敢讲”的标签。在去年全国两会上，钟南山直言自己对进行了七年的医改并不满意。今年，尽管他仍然有关于医改的内容要提出建议，但是他认为，今年发生了一些直指医改要害的变化。

“全面启动多种形式的医疗联合体建设试点，三级公立医院要全部参与并发挥引领作用。”钟南山着重强调了政府工作报告中这句话里的“公立”二字。

在钟南山看来，导致看病难、看病贵等问题的根本原因，就是公立医院的定位问题没有解决。

钟南山说，“为什么现在过度医疗这么多？有些过度医疗的情况，我看了以后都寒心，但有些情况是，过度医疗你不做的话，医院怎么活？”

中央在“健康中国2030”规划中提出，要坚持正确的卫生与健康工作方针，以基层为重点，以改革创新为动力，预防为主，中西医并重，将健康融入所有政策，人民共建共享。钟南山认为，没有公立医院姓公，这些全部难以实现。

钟南山表示，中央领导下团组的时候，他还要提到这个问题，“这次涉及到供给方了，但很多东西还要跟上。”“方向对了，但是路不一定好走。”钟南山提醒。