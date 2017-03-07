肖捷：军费外交等预算数据不存在不透明的问题

（联合早报网讯）中国财政部长肖捷在记者会上回答彭博新闻社记者的提问时指出，财政预算不存在不透明的问题。

据中国央视新闻报道，彭博新闻社记者提问：我注意到有关国防、公安和外交预算方面的数字，从1980年起，今年第一次没有列到相关的报告当中，您能不能具体说明一下，为什么这些数字没有出现，包括在用于公安方面的预算，也没有可比照的数据，是否存在着一些不太透明的情况？

肖捷回答：我可以明确告诉你，在今年的预算报告中有关军费、外交等数据，不存在所谓“不透明”的问题。

他说：今年的预算报告在起草过程中，我们根据近年来各方面提出的一些意见和建议，在预算报告的写法上进行了一些小的探索。您如果翻阅预算报告可以发现，在预算报告的后面附加了一些解释的内容，主要是社会关切的一些热点问题。这方面的内容，在以往的预算报告中是没有的，主要是便于大家能够解读和审议。

肖捷说：同时，我们在今年预算报告的起草中，也考虑了预算报告和预算草案的衔接问题，在预算报告中公布了全国财政收支的大账，对于具体的支出项目，包括您提到的军费、外交等具体支出，都已经在预算草案中反映了，就没有在预算报告中重复罗列。这当中不存在您刚才所担心的所谓“不透明”的问题，只是报告的写法上作了一些新的探索。