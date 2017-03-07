肖杰：三沙市将开放更多旅游航线

（联合早报网讯）中国海南省从2013年开放游客邮轮班次到有主权争议的西沙群岛后，至今已实现120航次、2万多游客登岛观光。

三沙市市长肖杰今早在人大海南团开放日上透露上述信息，他并宣布，该市将坚持不断发展海洋旅游业，并将开放更多航线、更大范围的旅游。

不过，肖杰并没有证实政府是否有意将西沙旅游开放给外国公民参加、或开放南沙群岛旅游。

中国同马拉西亚、文莱、越南和菲律宾在南中国海存在主权纠纷。中国在2012年成立三沙市，管辖其实际控制的南中国海岛礁。2013年，中国开通了从海南岛至西沙群岛的邮轮航线，有分析认为，中国要通过民间旅游巩固其对南中国海诸岛的声索。

当局在上周四（2日）刚开通最新邮轮航线“长乐公主号”。该邮轮从三亚凤凰岛国际邮轮码头出发，永乐群岛中的全富岛、鸭公岛和银屿岛三个岛屿。

肖杰今天说，三沙市“特别适合旅游”，至今已接待2万多名游客，今后还将开放更多航线和“更大范围”。这预料将引起南中国海其他声索国的不满。

三沙邮轮旅游目前只开放给中国公民参团，而且开放旅游的岛礁也是争议性较低的西沙群岛。中国目前实际控制西沙群岛。

针对当局是否考虑开放让外国公民也登上西沙群岛，或开放南沙群岛供游客参观，肖杰并没有直接回答《联合早报》的询问。

根据海南省旅游发展委员会对今年的工作安排，当局已“研究设计了邮轮和空中旅游新航线”，目前正等待国家部委和军方批复同意。

另一方面，中国在南中国海仲裁案后宣布推动“海南柬埔寨光明行”，为柬埔寨贫困白内障患者实施复明手术。有舆论质疑，这是中柬之间的交易，是柬埔寨在仲裁案问题上力挺中国后的“奖励”。

今早的开放日上有记者提问，海南在柬埔寨开展“光明行”活动，是否与去年柬埔寨首相洪森表示不支持仲裁案有关？

海南省委书记罗保铭并不避讳地直言，这两件事有关系，又不全是因为这个关系。罗保铭说，柬埔寨首相洪森在仲裁案前后“秉持公道、正义之名、铁肩当道、说公道话”，是“真够朋友、够义气”。

他说：“洪森仗义执言，我们也要发自内心做这事…中柬拥有传统友谊，是真正的朋友，我们愿意做、也能做，也在为国家大局尽一份力。”（联合早报记者林子恒北京报道）