北师大回应性教育尺度：了解是为了更好的保护

（联合早报网讯）近日有媒体报道，杭州萧山一位二年级孩子的妈妈吐槽学校发放的《小学生性健康教育读本》“尺度太大”，并晒出含有“男女生殖器相关介绍”的图片，引发网民热议。

据北京青年报报道，3月4日，教材的编写方、北京师范大学儿童性教育课题组通过其官微“爱与生命”进行了4000字的长文回应。

回应中称：了解是为了更好的保护，性知识需自然准确地传递给儿童。而“一些网友和媒体在讨论中使用的截图是不完整的。”

《回应》称，不断暴露的校园、社会与性有关的问题也是北师大儿童性教育课题组编写该教材的动力之一，“当一个身体器官的科学名称都不能从大家嘴里说出来，这个器官的结构和功能能得到正确的描述吗？能够得到很好的尊重和保护吗？当一个孩子遭受性侵害，他连什么地方被触摸都描述不清楚，如何得到有效保护？”

对于这次被网友广泛关注的内容，课题组回应中表示，我们希望性知识能和其他科学知识一样，被自然、准确地传递给儿童，让儿童感觉到认识阴茎、阴囊、阴道、子宫等生殖器官，跟认识身体的其他器官一样，懂得这些器官很重要，一定要保护好。

课题组表示，事实上，孩子在我们的性健康教育课上能自然、大方地说出生殖器官的科学名称，而且年龄越小越自然。国际国内的性教育经验表明，让儿童说出生殖器官的正确名称，了解到自己诞生的过程，有利于儿童树立尊重自己、尊重他人、尊重生命的意识。