人大代表建议政府介入帮助农村剩男早日成家

（联合早报网讯）针对中国日益突出的“农村剩男”问题，中国全国人大代表、北京市保安服务总公司海淀分公司副经理朱良玉建议政府层面介入，通过观念引导、精准扶贫、开展婚恋引导和服务等，帮助农村剩男早日成家。

据法制晚报报道，朱良玉提出，农村剩男困局是个体危机，更是需要引起重视的社会问题。在个体无力解决婚姻问题的情况下，从各级政府到社会组织都应该伸出援手。他认为，当农村剩男越来越多,不仅会造成买卖婚姻、性犯罪等问题，从长远来说会导致农村与城市更加割裂，让公共管理面临重大考验。部分农村剩男有可能终生难娶，如何保障他们在医疗、养老、低保、救济等方面的权利，这些都是需要及早关注的难题。

农村剩男的复杂性需要引起全社会关注，需要政府层面介入、解决。除了观念引导，加大监管，杜绝出生性别比失衡之外，治本之策可能还在意要缩小城乡差距。是否可以在精准扶贫中把农村剩男列为重点扶贫对象，通过教育培训等手段提高谋生致富能力，方便他们早日成家。是否可以进城务工人群中开展婚恋引导和服务，为农民工创造婚恋机会。

“城市剩男剩女，是因为挑选，主动剩下的。农村没有剩女，只有被动单身的剩男。大多是因为穷，娶不到老婆，所以说，经济贫困型光棍占了主导。”朱良玉说，怎么解决农村青年的经济困局，也要“琢磨”解决之道，比如，给农村剩男搭建“联姻平台”，大力发展农村电商等。