中国财长：基本养老保险制度仍需完善

（联合早报网讯）中国财政部部长肖捷今天（7日）在北京出席十二届全国人大五次会议记者会时表示，当前中国企业职工基本养老保险基金总体上仍然是收大于支，能够保证养老金按时足额发放。但长远来说，还要进一步改革完善基本养老保险制度。

中新社报道称，肖捷表示：“由于种种原因，比如抚养比持续下降的问题等等，目前也确实有一些地方出现了养老金当期收不抵支的问题。”

他说，对此财政部和有关部门督促当期基金收支矛盾突出的省份，完善相关制度规定，切实加强基金管理，调整财政支出结构，解决好基金缺口问题，确保养老金按时足额发放。

“从长远来说，我认为还要进一步改革完善基本养老保险制度，坚持精算平衡的原则，做到两个确保，一是确保制度可持续，二是确保养老金按时足额发放。”

肖捷说，对于如何有效管控养老保险基金投资运营中可能存在的风险问题，财政部已经陆续出台了基本养老保险基金的投资管理办法和相关的配套政策。

比如建立相互制衡的机制，明确委托人和相关机构的权利和责任，要求合理进行资产配置；建立相应的风险准备金制度，专项用于弥补委托投资资产出现的投资损失；另外要求相关的管理机构健全内部控制制度，切实加强风险防控，维护基金安全。对违反规定造成基金资产损失的，要依法承担相应的赔偿责任。

肖捷强调：“让亿万人民能够老有所养，让老百姓的养命钱真正成为放心钱，这是我们的重要责任，我们要尽全力做好这方面的工作。”