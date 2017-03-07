马云：参考酒驾醉驾治理打击假货

（联合早报网讯）阿里巴巴集团董事局主席马云今天（7日）发布微博，重申将推动加重刑罚治理假货的决心，建议参考酒驾醉驾治理打击假货。

澎湃新闻报道称，马云表示，“设想假如销售一件假货拘留七天，制造一件假货入刑，那么我想今天中国的知识产权保护现状、食品药品安全现状，我们国家未来的创新能力一定会发生天翻地覆的变化。”

马云表示，中国绝大部分制假售假者几乎不承担法律责任，违法成本极低而获利极丰，很难想象假货如何才能打干净。

南方网此前报道称，今年“两会”期间，全国人大代表、马可波罗瓷砖董事长黄建平称，他的议案将重点关注网络打假及振兴实体经济等问题，并藉此向马云“喊话”，称“在淘宝上有300多家打着‘马可波罗瓷砖’‘马可波罗卫浴’等旗号的店铺，只有两家经过授权，其他的都是‘李鬼’”“希望马云同志对这些不是企业品牌官方授权的网店加大查处的力度”。

黄建平同时指出，虚拟经济发展太快，相关法律法规跟不上。在淘宝网店上，已出现劣币驱逐良币现象。他认为，这些销售假冒伪劣产品的网店对实体经济是个很大的伤害。

对此，淘宝回应称，“打假是我们的责任，但是管理好自己的渠道是您自己的责任。”阿立巴巴首席平台治理官郑俊芳称，2014年以来，“马可波罗”品牌从未在阿里巴巴平台进行过一次投诉。但在过去半年，阿里主动为马可波罗删除了疑似知识产权侵权链接2353条。

光明网消息称，2016年，阿里投入10亿元人民币打假资金，并组建2000人打假队伍，平台治理部门共认定和处理制假售假案件线索4495条，但有刑事判决结果的仅33例。