香港50家大型企业女董事占比达12.4%

（联合早报网讯）香港一家非牟利机构社商贤汇今天（7日）发表年度《香港企业女性董事概况报告》。报告指出，香港恒生指数主要企业中有78名女性董事，占董事会人数的12.4%，较去年上升1.3%。

新华社报道称，报告调查了香港50家恒指企业。在628位董事中，有78位是女性董事，占比达12.4%。去年638位董事中有71个女董事，占比达11.1%。而在2009年，这些企业中共有585个董事，其中包括52名女性，占比达8.9%。由2009年至2017年的八年间累计升幅3.5%。

报告显示，在过去一年中，共增添七名女性董事，贡献主要是来自两家新加入恒指主要企业名单的公司，包括瑞声科技控股有限公司和长江基建集团，分别有两名及四名女性董事。

报告还指出，首次有五分之一的恒指企业女性董事比例达20%或以上；全男性董事的恒指企业数目由16家减少到11家；从未委任过女性董事的企业数目也由七家减少到四家。

社商贤汇行政总裁魏余雪奕表示，要香港大部分企业实行董事会多元化还有很长的路要走，但这个议题极具商业意义，且影响深远，企业不能忽视。

魏余雪奕说：“我们希望香港企业制定合适的策略推动董事会性别多元化，包括制定自愿性目标、衡量进度，并确保每次委任董事时应考虑女性人选。此外，企业还应注重持续培养有潜力成为管理人员及董事会成员的女性人才。”

社商贤汇于2003年在港成立，主要工作包括进行调查研究，协助筹办活动，为企业提供咨询及顾问服务，不断提升企业对人群和社区作出的正面影响。