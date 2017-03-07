成龙：引进更多好莱坞大片会让国产片更进步

（联合早报网讯）全国政协委员、电影明星成龙今天（7日）在北京表示，引进更多好莱坞大片进入中国市场会对电影人造成很大压力，但这个压力是好的，会推动国产片进步。

据中新社报道，全国政协十二届五次会议当日举行记者会，成龙与多位政协委员一道问答中外记者提问。

当他被问到好莱坞电影份额越来越大对中国电影的影响是积极还是消极时，他说，好莱坞电影引入带来的压力会让中国电影人更努力、拍更好的片子。如果只是闭门拍自己的电影而没有竞争，就不会有今天这样的票房成果。

成龙直言拍摄中国文化的片子要“走出去”有时候蛮难的，外国的技术、科技都比较先进，引入进来也让中国电影人有机会学习他们的长处。他希望中国的观众支持国产片，让电影人有更多的资源去聘请特技人员，利用科学技术，甚至聘请外国团队给予帮助。

成龙此言一出，一同参与记者会的全国政协委员、中国书法家协会主席苏士澍立即表示支持，“就像CBA引入了篮球外援，中超引入足球外援是一样的。我觉得中国的电影人只有这样一个开放精神和志气，才能拍出更好的电影”。

成龙其后被记者问及获得奥斯卡终身成就奖时的感受，肢体语言颇多的他准备回答时引起大批摄影记者按下快门，他随后伸出双手笑着表示，喜欢众多闪光灯闪烁的声音。成龙说，得知获奖第一感觉是不相信，第二感觉是自己拿这个奖“太年轻了”，但也很开心接受这个奖。

成龙忆述自己几十年拍摄电影走过的道路，感慨道，如果你坚持做一样东西，不管有没有人看见，不管有没有人知道你的用心，不管各行各业，某一天一定会有人赏识你。“只要你努力，所有的梦想会来找你。”