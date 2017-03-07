中菲下周将签署经贸合作六年发展规划

（联合早报网讯）中国商务部网站消息指，中国菲律宾两国政府经贸联委会第28次会议今天（7日）在菲律宾首都马尼拉举行。中国商务部部长钟山在联委会后的新闻发布会上表示，中菲双方共同确认将在下周汪洋副总理访问菲律宾期间，正式签署《中菲经贸合作六年发展规划》，并将加强“一带一路”倡议与“菲律宾雄心2040”战略对接。

钟山表示，菲律宾是其就任商务部长后的首访国家。此次访问目的是落实两国元首达成的重要共识，为中国国务院汪洋副总理下周来菲律宾访问做好准备，召开中菲经贸联委会第28次会议，推动中菲务实经贸合作发展。

钟山强调，中菲两国经济互补性很强。两国人口占全球的五分之一，经济总量占全球的近六分之一。但同期中菲双边贸易额仅占全球贸易总额的千分之三左右。

中国有超过13亿人口的巨大市场，有着完整的工业体系和配套设施，中国的大门向包括菲律宾在内的所有国家开放。同时，中方也鼓励有实力的中国企业积极开展对菲贸易和投资。

钟山介绍了联委会六个方面的重要成果。一是双方将加强“一带一路”倡议与“菲律宾雄心2040”战略对接，为双方经贸务实合作提供更多发展机遇；二是双方共同确认将在下周汪洋副总理访问菲律宾期间，正式签署《中菲经贸合作六年发展规划》，中方金融机构将为有关项目落实提供必要的融资支持；三是双方就一批优先合作和事关民生的项目深入讨论并达成共识。

四是中方愿继续扩大自菲进口有竞争力的产品，鼓励中方企业对菲投资，积极参与菲律宾基础设施建设和民生改善工程。双方还将积极探讨在菲合作建设工业园，加强中菲制造业合作，为菲律宾创造更多就业机会；五是中方支持杜特尔特总统领导的菲律宾政府发展经济、改善民生，营造良好的内外部发展环境。六是双方同意在多边体制下加强合作，中方全力支持菲律宾担任东盟轮值主席，愿与菲方共同努力推动中国-东盟（亚细安）区域合作，积极推动区域全面伙伴关系协定（RCEP）谈判，争取在年内达成协议。