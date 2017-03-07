梁振英控告泛民议员梁继昌诽谤

（联合早报网讯）香港特首梁振英以个人名义入禀高等法院，控告泛民主派立法会议员梁继昌诽谤，并要求赔偿。梁继昌认为此举“开启了坏先例”。

梁振英针对的是梁继昌上周三（1日）在立法会议事厅外见记者的言论，梁继昌当时说：“梁振英因UGL事件，仍受廉署调查，甚至是香港和外国税局的调查。”入禀状指有关言论破坏梁振英名誉，要求法庭颁下禁制令。

梁继昌联同多名泛民议员召开记者会表达不满，形容特首对现任立法会议员提出民事诉讼的做法“史无前例”，并说：“我仍然相信司法制度的公平公正。往后我会继续在UGL专责委员会，继续用心完成工作。”

被问到如果有人认为遭诽谤，是否因官员身份就不应提出法律诉讼？梁继昌没正面回应，只表示：“我想这留待法律学者或者法庭上解释。”

专业议政成员莫乃光坦言感到愤怒，认为梁振英开启非常坏的先例，而且时间相当巧合，因政界正盛传梁振英或出任中国全国政协副主席，但他强调不揣测两者是否有关。

公民党杨岳桥说，梁振英应该公开解释是以特首名义抑或个人名义入禀，是否动用公帑进行诉讼。梁振英立即透过特首办回应说，有关诉讼费用由他本人支付。

香港立法会议员的言行受《特权法》保护，不受民事或刑事法律程序追究，但保护范围仅限于议员在会议席上的发言。因此，梁继昌当日在记者区的言论不受保护。

至于立法会已按《特权法》成立的“调查UGL专责委员会”，港大法律学院首席讲师张达明表示，议员在席上的发言受保护，可以不受任何限制地质疑梁振英收取款项及有否被调查。

该委员会预计需时约四个月传召证人，并于明年3月提交报告。香港政界关注发生“特首控告议员”后，会否造成寒蝉效应，影响调查工作。

特首候选人胡国兴认为，高官一般不会提告诽谤，否则予人感觉以大压小，有可能进一步撕裂行政立法关系，应宽容处理。但他不评论入罪机会。