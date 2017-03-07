中国外汇储备重返3万亿美元关口

（联合早报网讯）中国外汇储备今年1月失守“3万亿美元”关口后，2月份重返3万亿美元关口上方，终结此前连续七个月下跌的态势。瑞银预计，中国外汇储备今年可以守住2.5万亿（美元，下同，3.52万亿新元）的底线。

中国央行今天公布数据，截至2月28日，中国外汇储备规模达到3.0051万亿美元，高于市场预期，较1月末的2.9982万亿美元小幅上升69亿美元，增幅0.2%，是去年6月以来首次回升。

中国国家外汇管理局有关负责人称，中国2月份跨境资金流动整体比较平衡，国际金融市场上非美元货币对美元汇率总体贬值，但资产价格出现上升，外汇储备所投资的货币和资产之间发挥了此消彼长的分散化效应，这些因素综合作用，外汇储备规模稳中有升。

随着中国经济增长动能进一步增强，负责人表示，跨境资金流出压力会有所缓解，不过由于国际金融市场不确定性依然较大，外汇储备规模可能在波动中逐步趋于稳定。

人民币去年贬值超过6%，加之美元升值、美联储升息次数预期加大，中国资本流出压力骤增。

中国央行和国家外汇管理局据传从去年末开始，以窗口指导方式，对企业归还外债、跨境投资资金审批等作出一些限制，拉长跨境项目所需流出资金的审批时间和流程。

虽然中国居民5万美元个人购汇年额度未作调整，央行也增加了资金使用范畴申报等事项，不允许购汇用于境外购房。

在资本管制大背景下，瑞银财富管理大中华区首席投资总监及中国首席经济学家胡一帆博士今天在媒体电话会议上表示，瑞银预计今年外汇储备可能下探到2.7万亿美元，但“一定能守得住”2.5万亿美元的底线。

她说，根据世界货币基金组织测算，中国在没有外汇管制的情况下，安全底线在2.7万亿美元；有外汇管制时安全底线可以跌到1.7万亿。所以，中国今年的外汇储备不论是下跌到2.7万亿还是2.5万亿美元，距离安全底线还有很多缓冲，不必过于担心。

另据路透社报道，中国央行营业管理部主任周学东今天在“两会”间隙对记者表示，外汇储备是比较珍贵的资源，要慎重使用。他并指出，当前3万亿的外汇储备规模还是比较高的水平，当然对外储规模的合适水平各人看法不同。

针对汇率波动的影响，他表示，人民币单边升值和单边贬值对微观和宏观经济都不利，汇价如果大幅波动，对企业的影响也比较大。

人民币兑美元即期今天收盘较昨天小幅下跌0.08%至6.8929，中间价则大幅下调近200点。交易员称，美联储3月加息预期逐渐升温，市场购汇情绪又起，大行则适度提供美元流动性确保汇价基本稳定，“两会”（人大和政协）期间汇价大行料不会放任市场波动。

他们并指出，如果美联储3月加息，市场可能会猜测今年美元加息三次，年内美元将保持强势，这将对人民币施加不小的压力。

美联储将在3月14-15日会议结束时公布会议决定。美联储主席叶伦上周五表示，如果就业和通胀数据强劲，本月加息将是合理的决定。