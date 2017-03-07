成龙：今天的中国市场令我牛

（联合早报网讯）香港影星成龙说，让更多好莱坞大片进入中国市场将对中国电影人造成很大压力，但这个压力是好的，因为它能推动中国本土电影进步。

中国全国政协十二届五次会议今天举行一场主题为“坚定文化自信讲好中国故事”的记者会。也是中国全国政协委员的成龙与其他四名政协委员一同出席。成龙在回答外国记者询问有关中美可能商签协议，让更多好莱坞电影进入中国市场所产生的效应时，作出上述表示。

成龙认为，开放更多大片进口，将对中国电影造成很大的压力，但它能推动电影人更努力、拍更好的片子。成龙指出，如果只是关门拍自己电影，没有竞争的话，就不会有今天的票房成果。

成龙坦言，拍摄中国文化的片子要“走出去”有时候蛮难的。

他说，外国片子受到千千万万中国影迷喜欢，外国技术、科技也比较先进，引进来可以让中国电影人有机会学习。他希望中国观众同时也能支持国产片，让中国电影人有更多的钱去聘请特技人员，引入科技和机器，甚至聘请外国团队给予帮助。

62岁的成龙去年11月获奥斯卡颁发终身成就奖。在被问及得奖感想时，成龙追忆自己几十年的拍片之路。他说，接到获奖通知时，第一个感觉是不相信，第二个感觉是拿这个奖“太年轻了”，但他还是很开心地接受。

成龙感慨道，早年拍低成本动作片时，电影都没有剧情，就是“打、打、打”，永远都演不适合自己的角色。后来到美国发展，因英文不好不被重视，还差点在南斯拉夫丧命，但不管票房好不好，他都用心去拍。

辛苦了56年，他终于获奥斯卡奖肯定。成龙说：“我才发现，如果你坚持做一样东西，不管有没有人看见，不管有没有人知道你用心去拍，不管是各行各业，某一天一定会有人赏识你。”

至于如何让中国电影更好地走向世界，成龙称，他拍电影会设法把中国文化加进去，自己到任何场合，也会穿唐装。

成龙还透露，现在他出国开会，班机误点，几家大公司老板都愿意等他，拍好莱坞片也能充分发表意见。助理看到这情景就说：“大哥，你好牛。”成龙回说：“不是我牛，而是今天中国市场令我牛。”

成龙说，现在全世界都要到中国14亿人口的市场分一杯羹，很多外国人都愿意来合作，中国电影人只要努力，中国电影很快就会更好地走向世界。