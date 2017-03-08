中兴在美被指违反制裁令 被罚12亿美元

（联合早报网讯）美国政府周二（3月7日）宣布，中国电讯巨头中兴通讯ZTE违反美国限制向伊朗和朝鲜出口货品的禁令，被罚款12亿美元。

BBC中文网报道，美国官员说，尽管在涉及金融机构的案件中有更巨大的罚款，这是美国历来在一起限制出口案例中最庞大的处罚。

该公司将要立刻缴纳8.92亿美元，其余3亿美元罚款则暂缓七年缴付。

官员说，中兴也同意承认三项控罪，包括向政府调查员隐瞒资料和妨碍司法公正等。

美国政府官员说，中兴通讯从2010年1月到2016年3月，向伊朗运送价值3200万美元的手提电话通讯网络设备给伊朗，又向朝鲜发送283批手机。

官员说，该公司最高管理层完全知道这些作为。该公司"密谋躲避美国长时期众所周知对伊朗的禁运"，与德黑兰有关的组织贸易，利用美国的设备和软体，为伊朗"提供、建立、运营和/或维护大规模通讯网络"。

参与对中兴通讯违反出口禁运限制的五年调查的政府机构包括美国司法部、商务部和财政部。有关调查在2016年3月被首次披露。

分析说，虽然调查是在奥巴马的总统任期内进行，但是却为特朗普政府提供了机会，为他们视为涉及国家安全的贸易政策发出挑衅的言辞。

商务部长威尔伯·罗斯发表声明说："我们要告知全世界：这些游戏结束了。"他说："那些轻视我们的经济制裁和出口限制法律的人将逃不了惩罚，他们将承受最严厉的后果。"

声明还说，如果任何协议条款得不到落实，中兴的出口权利将被剥夺七年。

中兴通讯同意接受为期三年的监管，包括一项合规计划，让一名企业监督者有权深入检查该公司的商业纪录。

中兴通讯说，他们愿意变革，成为"遵守出口规定和优越管理的典范"。