中正纪念堂蒋铜像 台专家建议沉进地底

（联合早报网讯）民进党立委姚文智7日举办“中正纪念堂广场转型”公听会，与会者几乎都同意应该移除蒋介石铜像。前台北市政府聘用规划师邱秉瑜主张，应将中正纪念堂改作立法院用地，与蒋介石历史有关的就移到桃园慈湖，“使蒋介石的灵庙和灵柩可以合一”，届时可发展新型态的国会观光；二二八基金会执行长杨振隆也支持此项提议。

台湾文化部日前启动中正纪念堂转型正义的第一步“去威权化”，但关于中正纪念堂的整体转型，尚无具体提案。姚文智举办“中山南廿一号暨广场都市再生的未来”公听会，邀请各界专家学者与政府代表参与讨论；文化部次长丁晓菁表示，文化部对空间应用抱持开放态度。

姚文智主张可改造为“首都文化园区”，成为展演中原文化的故宫二馆，解决故宫拥挤问题；而总统府可转型成台湾博物馆。

都市改革组织理事刘柏宏认为，中正纪念堂应有更多环境友善的“绿资源”概念，主建筑物具国际代表性应保留，但可多样化利用，“甚至围墙都拿掉”，让威权走向公园化。

景观学会副理事长许晋志与刘世伟表示，中正纪念堂是野百合运动的基地，是台湾民主政治记忆重要的地景之一，而铜像有巨大地基而造成移除困难，他认为可参考东京的巨型滞洪池概念，地面维持现有场景，地下一层作为活动空间，地下二层则大规模开挖，变成储水库，铜像可透过仪式性活动下沉到池中，“让大自然消灭他”。