王毅:"一带一路"版权虽属中国 但收益各国共享

（联合早报网讯）中国外交部部长王毅在8日的记者会上表示，"一带一路"版权虽属中国，但收益各国共享。

据中国人大网消息，8日上午，中国十二届全国人大五次会议在梅地亚中心举行记者会，王毅就“中国的外交政策和对外关系”的相关问题回答中外记者提问。

有记者就中国5月将举办的“一带一路”高峰论坛作出提问，王毅表示，此次高峰论坛要平行召开六次主题会议，版权虽属中国，但收益各国共享，届时北京将再次成为世界焦点和热议的话题。

王毅表示，习近平主席提出“一带一路”倡议三年多来，合作不断开花结果，影响迅速席卷全球，成为迄今最受欢迎的国际公共产品，也是目前前景最好的国际合作平台。“一带一路”之所以取得成功，根本在于它响应了沿线各国加强互利合作的迫切愿望，同时也是因为它提出了共商、共建、共享这些开放包容的理念。尤其是在当前保护主义、单边主义抬头的情况下，“一带一路”是各国撸起袖子一起干的共同事业，有助于推动经济全球化朝着更加普惠、包容的方向来实现再平衡，当然也将成为共建人类命运共同体的重要实践。

王毅还说，希望论坛能够实现三方面的成果：首先是总结汇聚各方共识，对接各国发展战略，明确优势互补、共同繁荣的大方向。二是梳理重点领域合作，围绕基础设施互联互通、贸易投资、金融支持和人文交往等，确定一批重大的合作项目。三是提出中长期合作举措，探讨共建“一带一路”的长效合作机制，构建更加紧密务实的伙伴关系网络。