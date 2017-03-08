政协委员:最好的普法是让人民对立法议论纷纷

（联合早报网讯）中国全国政协常委、上海市政协副主席周汉民8日表示，“中国已经从一个法律虚无的国家真正成为一个法律规则汗牛充栋的国家。但要人民群众信仰法治，还有很长一段路。”

正义网报道，1986年，中国开始实施第一个五年普法规划。随着普法活动的深入开展，人们对法律开始有所了解。周汉民表示，“但了解并不意味着人们对法律有所信服并敬畏，要真正的达到法律至高无上还有很长的一段路要走。”

“摆在让人民群众信仰法治面前，有一个重要的问题，那就是人民对法治的熟知了解程度还远远不够。”周汉民指出，当前立法越来越向技术性立法偏移。技术性立法，这对门外汉来说是新颖的，需要持续不断地宣传和解读，但在这方面，我们的工作做得远远不够。

在周汉民看来，无论是传统媒体还是新兴的媒体，对法治宣传要么是以案说法，要么是孤零零地谈法条的内涵。“这样是不够的，要寓教于乐。”

周汉民说。，“《诗词大会》可以红起来，《朗读者》可以红起来，《见字如面》这个节目可以红起来，但是查一查，法治节目红过吗？没有，原因就是它没有找到红起来的媒介。”

访谈中，周汉民还提到一些与法治信仰不符的事例。许多规则的制定过程要谋定而后动，不能朝令夕改。有些地方性法规“半夜鸡叫”，生命力没有数小时，科学性不够。要达到科学性立法，就应该让人民对立法议论纷纷。周汉民强调，“议论纷纷是最好的普法。”