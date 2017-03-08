北京环球影城2020年开园 中国视觉元素占35%

（联合早报网讯）中国全国人大代表、北京首都旅游集团有限责任公司董事长段强8日表示，通州区在建的环球主题公园规模将为全球最大，目前尚不能确定是否有中国形象的大型游艺项目，一期工程的园区内，包括烟花、巡游等中国视觉元素将会占到35%。

《法制晚报》报道，环球主题公园计划2020年开园，2019年下半年开始招募服务人员，预计需求1万名左右。门票定价与其他同类型公园类似，为数百元，节假日轻微上浮。届时，首都机场与北京新机场之间的城际联络线将在公园设站，外来游客可以直接从机场往返，不对北京市区客流造成影响。

段强表示，具体项目未来将由中美双方共同宣布。在中国元素方面有很多考虑，但如何展示目前还有没有完全确定。

段强表示，国外相关产业从原著、剧本到电影，再到主题公园形象、包括玩具在内的衍生产品，是一条IP产业链。但中国目前情况来看，有很多故事和原著，但还没有达到主题公园提取并利用为游乐产品的标准，电影环节是薄弱的。

“现在有一些形象还是来自几十年以前的动画片里的。并且，光动画片还不够，还需要有大型制作的、在观众中有反响的形象。”段强举例说，例如国外阿凡达的形象，如果有公司愿意做，很快可以做成主题公园的项目。但中国文化、中国故事中能够作为原型的电影少，是一个大的短板。环球、迪士尼都是电影公司，有以电影为基础转化出的形象，而中国的神话故事还不行，普遍受到观众喜爱的孙悟空，也只有一个电视连续剧，制作水平还不够。

段强认为，这是文艺创作、电影文化事业发展到什么水平的问题，目前还不能说补齐就补齐。要从文化创意、电影创造的角度提升，才能从根本上解决问题。这也是中国元素能否进入主题公园的关键环节。

虽然目前没有“大片”这个条件，但不代表不能植入中国元素。段强说，国外也有中国故事的电影，知识产权是中国人创造的。一期工程的整个园区内，包括烟花、巡游等视觉感受上，初步计划中国元素能达到35%。

同时，环球影城不光是主题公园，还要形成中国电影业、文化创意、动画产业园区，形成中国创作的平台，因此在公园周边考虑建设创意园区。

段强还透露，一期工程的游艺项目还是以引进为主。目前，美国奥兰多环球影城规模最大、项目最新，但北京的环球影城从规模和内容的丰富程度上都将超越奥兰多，成为全球最大。