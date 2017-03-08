MH370失踪三周年 家属入禀美法院告波音

（联合早报网讯）今日是马来西亚航空MH370客机神秘失踪事件三周年，239名乘客和机员的下落至今仍是谜。过去数年主导搜索工作的澳大利亚基建及运输部长切斯特今早到教堂出席纪念仪式时，对失踪者的亲友表示，仍抱有希望，相信最终都可找到失踪客机。

香港星岛日报网报道，纪念仪式在澳大利亚布里斯本一所教堂举行，约100人出席，当中有中国、马来西亚和纽西兰的外交人员和代表。澳大利亚基建及运输部长切斯特发言时称，搜索队已尽最大努力，尝试寻找客机下落及查出整件事的真相，虽然到目前为止，未能取得成功，“但我们仍抱持希望，将来某个时候，会有突破，找到客机，得到答案。”

MH370客机失踪后，当局过去数年在南印度洋进行大规模搜索，覆盖面积广达12万平方公里，但一无所获。今年1月，澳大利亚、马来西亚和中国宣布停止搜索。一些亲属提出自行筹款，在该区的海床进行私人搜索行动，切斯特拒绝置评。

此外，有律师周五代表其中44名失踪者的家属入禀美国南卡罗来纳州地方法院，控告美国波音公司，指与失踪客机属于同一类型的777客机，存在七处缺点和问题，包括由电子灵件着火到机舱失压令机师失去知觉等，可能是导致MH370失踪的原因。波音公司拒绝发表评论，强调该公司继续悼念在该宗事故中失踪的人。

马航MH370客机于2014年3月8日凌晨，从吉隆坡飞往北京途中失踪，机上有239名乘客和机员。