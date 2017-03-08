张德江谈辽宁贿选:不许以任何形式破坏民主法治

（联合早报网讯）中国全国人大常委会委员长张德江8日下午在全国人大第二次全体会议上作工作报告时说，依纪依法查处辽宁拉票贿选案，体现了党中央全面依法治国、全面从严治党的鲜明态度和坚定决心，决不允许以任何形式破坏社会主义民主法治。

据中国人大网消息，张德江表示，及时妥善处理辽宁拉票贿选案的有关问题，坚决维护人民代表大会制度的权威和尊严。辽宁拉票贿选案是新中国成立以来查处的第一起发生在省级层面、严重违反党纪国法、严重破坏党内选举制度和人大选举制度的重大案件。按照有关法律规定，涉案的辽宁省人大代表的代表资格终止后，其中的省人大常委会组成人员的职务依法相应终止。辽宁省人大常委会因组成人员已不足半数，无法召开常委会会议履行职责。为及时妥善处理这一从未遇到过的特殊问题，全国人大常委会根据宪法精神和有关法律原则作出创制性安排。2016年9月13日，临时召开常委会第二十三次会议，审议通过了全国人大常委会代表资格审查委员会的报告，依法确定辽宁省45名拉票贿选的全国人大代表当选无效；审议通过了关于成立辽宁省第十二届人民代表大会第七次会议筹备组的决定，决定由筹备组代行辽宁省人大常委会部分职权，负责筹备辽宁省十二届人大七次会议的相关事宜。依纪依法查处辽宁拉票贿选案，充分体现了党中央全面依法治国、全面从严治党的鲜明态度和坚定决心，决不允许以任何形式破坏社会主义民主法治。